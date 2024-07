Moradores da Avenida Atlântica também clamam por mais segurança e ação das autoridade - Foto: Ilustração

Moradores da Avenida Atlântica também clamam por mais segurança e ação das autoridadeFoto: Ilustração

Publicado 12/07/2024 12:53

Rio das Ostras - Moradores do bairro Praiamar, em Rio das Ostras, estão vivendo momentos de medo e insegurança devido à ação de um grupo de adolescentes que tem causado pânico na comunidade. Relatos de moradores indicam que esses jovens estão envolvidos em diversos atos de vandalismo, incluindo danificação de portões de garagem, destruição de lixeiras, furtos e ameaças constantes aos residentes.

Na madrugada desta sexta-feira (12), a situação se agravou quando vários portões na Rua Rodrigues Melo foram quebrados pelos adolescentes. A população local está alarmada e frustrada com a falta de ação eficaz por parte das autoridades. As imagens capturadas pelas câmeras de segurança mostram a extensão dos danos causados, evidenciando a necessidade urgente de medidas de segurança.

A ineficiência da Guarda Municipal e as rondas inadequadas da Polícia Militar em diversos bairros de Rio das Ostras têm sido alvo de críticas severas por parte dos moradores. Segundo relatos, a presença policial é esporádica e insuficiente, o que facilita a ação dos vândalos e criminosos. Os residentes clamam por um reforço na segurança e uma atuação mais efetiva das forças de segurança para garantir a tranquilidade na região.

Diante do aumento da criminalidade e da sensação de insegurança, os moradores do Praiamar pedem uma resposta imediata das autoridades locais. A implementação de rondas mais frequentes e a intensificação da vigilância são medidas essenciais para restaurar a paz e a segurança na comunidade. A população espera que a administração municipal e as forças de segurança tomem providências rápidas para resolver a situação.