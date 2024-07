Suspeito de tentativa de roubo é detido por populares na orla de Costazul, em Rio das Ostras - Foto: Reprodução Vídeo Rede Social

Publicado 13/07/2024 17:36

Rio das Ostras - Um homem foi detido por populares na orla de Costazul, em Rio das Ostras, após tentar roubar uma mulher que passeava pelo local.

A ação rápida dos moradores resultou na captura do suspeito antes da chegada das autoridades.

Agentes do Grupo de Operações Especiais (GOE) de Rio das Ostras foram acionados e estão no local para proceder com a detenção. Mais informações sobre o ocorrido ainda estão sendo aguardadas.