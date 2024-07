Policiais da PF e PRF apreendem 2 kg de cocaína escondidos em veículo na Rodovia Amaral Peixoto, próximo a Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Policiais da PF e PRF apreendem 2 kg de cocaína escondidos em veículo na Rodovia Amaral Peixoto, próximo a Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 09/07/2024 10:04 | Atualizado 09/07/2024 10:43

Rio das Ostras - Na tarde desta segunda-feira (8), uma operação conjunta da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na prisão de um homem em flagrante, acusado de transportar aproximadamente 2 kg de cocaína.

A apreensão ocorreu na Rodovia Amaral Peixoto, nas proximidades do trevo de acesso a Rio das Ostras. De acordo com as investigações, a droga havia sido enviada da cidade do Rio de Janeiro e tinha como destino final a cidade de Macaé.

Durante a abordagem, os policiais descobriram os tabletes de cocaína escondidos na forração do porta-malas do veículo. O homem detido foi levado à Delegacia de Polícia Federal em Macaé para a realização dos procedimentos legais necessários. Após a conclusão das investigações, ele será transferido para o sistema prisional do estado, onde ficará à disposição da Justiça.