Veículo de empresa de internet é retirado do Canal Medeiros após acidente no bairro Cidade Praiana, em Rio das Ostras - Foto: Reprodução

Publicado 02/08/2024 09:04

Rio das Ostras - Um veículo de uma empresa de internet caiu dentro do Canal Medeiros, na altura da estrada Velha de Rio Dourado, no bairro Cidade Praiana, em Rio das Ostras.



Segundo informações preliminares, ninguém ficou ferido no incidente. Moradores locais relataram que o veículo perdeu o controle, quebrou a ponte e caiu no canal.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas, e mais detalhes são aguardados. O caso aconteceu na quinta-feira (1).