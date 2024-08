Vista de Rio das Ostras, que sediará o 1º Fórum Popular de Justiça Ambiental e Climática - Foto: Douglas Smmithy

Vista de Rio das Ostras, que sediará o 1º Fórum Popular de Justiça Ambiental e ClimáticaFoto: Douglas Smmithy

Publicado 01/08/2024 12:03

Rio das Ostras - Rio das Ostras está prestes a marcar um passo importante na defesa ambiental com o 1º Fórum Popular de Justiça Ambiental e Climática, que ocorrerá no dia 10 de agosto, a partir das 8h, no Centro Cultural de Educação Popular (Cepro), localizado na Avenida das Flores, nº 394, Residencial Praia Âncora. O evento, promovido pelo Cepro em parceria com diversas entidades da sociedade civil e movimentos sociais, é pioneiro e inclusivo, com o objetivo de discutir os impactos locais das mudanças climáticas e promover a justiça ambiental.

Especialistas, líderes comunitários, ativistas e cidadãos estarão presentes para debater os efeitos das mudanças climáticas em Rio das Ostras, além de abordar questões como racismo ambiental e políticas públicas existentes. O Fórum visa criar um espaço de diálogo inclusivo e ação coletiva, focando na construção de um fórum comunitário permanente para tratar das questões socioambientais do município.

Brenda Iolanda, representante do Cepro e uma das coordenadoras do evento, destaca a importância do evento. "Este fórum pretende dialogar com todos os segmentos da sociedade sobre as injustiças ambientais e climáticas que afetam Rio das Ostras, destacando o papel fundamental dos movimentos populares nesse debate", explicou.

O Professor César Gomes, diretor do Cepro e coordenador do evento, reforça a necessidade da participação popular. "A presença de todos é essencial para promover uma troca de conhecimentos e experiências que possam resultar em ações concretas para melhorar a qualidade ambiental e a justiça social em nossa região", disse.

O evento contará com a participação de representantes de instituições como a Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a Associação Raízes, entre outras.

Interessados em participar do Fórum podem se inscrever pelo link: [https://abrir.link/ccNLn](https://abrir.link/ccNLn). Para mais informações, o contato pode ser feito pelo telefone (22) 98809-1806 ou no site [www.ceprorj.com.br](http://www.ceprorj.com.br).