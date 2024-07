Publicado 31/07/2024 13:33

Rio das Ostras - O Polo de Vacinação do Turismo, localizado na Praça Prefeito Cláudio Ribeiro, na Extensão do Bosque, encerrará suas atividades a partir desta quarta-feira, 31 de julho. A estrutura foi estabelecida no final de 2022, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal contra a Covid-19 na região.

A vacinação contra a Covid-19 seguirá disponível em 12 unidades de saúde do município, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, exceto em feriados. Essas unidades continuam a oferecer os serviços essenciais de imunização para a população.

