Rio das Ostras - Em uma convenção municipal realizada no sábado (3), a Federação Brasil da Esperança, composta pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e Partido Verde (PV), oficializou a candidatura de Kátia Macillo, do PT, para a prefeitura de Rio das Ostras nas eleições de 2024. O evento contou com a presença de diversos candidatos a vereador e apoiadores, que aclamaram a escolha da liderança local.



Além de Kátia Macillo, o ambientalista Luís Amaral, do PV, foi confirmado como candidato a vice-prefeito. A chapa ainda pode se fortalecer com a inclusão de até 12 candidatos à Câmara Municipal, dependendo da adesão de um novo partido.



O anúncio foi realizado no Auditório da Universidade Federal Fluminense (UFF) pelo presidente do PT, Professor Luizinho, que ressaltou o expressivo apoio que o presidente Lula recebeu no município, com mais de 25 mil votos. "Quatorze por cento da população de Rio das Ostras vota no PT. Trazer uma candidatura própria é essencial para fortalecer o partido e oferecer uma opção autêntica para esses eleitores. Kátia Macillo tem todas as qualidades necessárias para ser a nossa candidata", afirmou Luizinho, que também concorre a uma vaga na Câmara.

Kátia Macillo, que já teve sua candidatura registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), destacou sua longa trajetória em favor da população de Rio das Ostras. "Não falta recurso para essa cidade; o que falta é gestão. Estamos enfrentando uma má administração dos recursos públicos. Quem vê de fora acha que a cidade tem tudo, mas a realidade é bem diferente. O cidadão está cansado e quer mudança", declarou Kátia, reafirmando seu compromisso com uma gestão mais eficiente e transparente.



Com mais de 30 anos de história na cidade, Kátia enfatizou seu amor por Rio das Ostras e sua motivação para melhorar a vida dos moradores. "Estou colocando meu nome à disposição para lutar por uma cidade melhor com vocês. Rio das Ostras é um lugar lindo, mas precisa se tornar um lugar excelente para viver",concluiu.