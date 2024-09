Homem vinculado à facção criminosa CV, foi detido e conduzido à 128ª Delegacia - Foto: Reprodução

Publicado 02/09/2024 11:17

Rio das Ostras - Na Rua Pastor Ismael Noqueira da Silva 16, no bairro Recanto em Rio das Ostras, uma ação da guarnição resultou na prisão de um foragido da justiça na última quarta-feira. A operação foi realizada em cumprimento à Determinação de Diligência (DD) nº 49.9.2024, que indicava a possível localização do suspeito no endereço mencionado.

Durante a abordagem, a equipe policial confirmou que o indivíduo era alvo de um mandado de prisão, devido à sua fuga de um estabelecimento prisional. O suspeito, vinculado à facção criminosa Comando Vermelho (CV), foi detido e conduzido à 128ª Delegacia de Polícia para as providências legais.