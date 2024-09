Policiais do 32º BPM prendem em flagrante dois agressores em ocorrências distintas de violência doméstica em Rio das Ostras e Macaé - Foto: Divulgação

Publicado 01/09/2024 07:53

Rio das Ostras - Agentes do 32º Batalhão de Polícia Militar (BPM) agiram rapidamente neste sábado (31), para prender em flagrante dois homens acusados de esfaquear suas companheiras em diferentes incidentes ocorridos nos municípios de Rio das Ostras e Macaé.



Em Rio das Ostras, no bairro Cantinho do Mar, uma mulher de 54 anos foi brutalmente agredida com uma faca pelo seu companheiro, Cristiano Guimarães dos Santos, de 51 anos. Após uma discussão por telefone, Cristiano ameaçou a vítima e, ao chegar em casa, desferiu um golpe de faca nos braços dela. A mulher conseguiu escapar para a rua, onde pediu ajuda, e a polícia rapidamente chegou ao local, prendendo o agressor e apreendendo a arma usada no crime. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao hospital, sem risco de vida.



Em Macaé, no bairro Visconde de Araújo, outro caso semelhante foi registrado. Carlos José da Silva Meirelles atacou sua namorada com múltiplas facadas após uma discussão na Praça do Rodo. Mais uma vez, a rápida intervenção dos policiais do 32º BPM resultou na prisão em flagrante do agressor, que foi levado à 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP).



Essas prisões destacam a importância das denúncias feitas pela população, que permitiram a pronta resposta das autoridades. Casos de violência contra a mulher podem ser denunciados pelos números 190, 180 ou pelo aplicativo Rede Mulher, que atua no combate a esse tipo de crime.





