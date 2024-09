Rio das Ostras recebe o Concerto de Abertura da Orquestra Sinfônica Mariuccia Iacovino , na Concha Acústica - Foto: Ilustração

Publicado 02/09/2024 11:38 | Atualizado 02/09/2024 11:40

Rio das Ostras - No próximo dia 8 de setembro, Rio das Ostras será o palco de abertura da Turnê Orquestrando a Vida 2024, com o Concerto inaugural da Orquestra Sinfônica Mariuccia Iacovino. A apresentação, marcada para às 17h na Concha Acústica da Praça São Pedro, contará com entrada franca e será conduzida pelo maestro Jony William Villela Vianna, com coordenação artística de Hodyllon Martins e regência do maestro Brian Fleming. O cantor Sandro Balli também se apresentará como convidado especial. A realização é do Instituto Dell’Arte.

Criada em 1995, a Orquestra Sinfônica Mariuccia Iacovino faz parte do projeto social Orquestrando a Vida e, durante a turnê, visitará quatro cidades fluminenses e a capital. O repertório do concerto incluirá obras de renomados compositores, como Leonard Bernstein, Strauss, George Gershwin, Baden Powell, Fafá de Belém, Sivuca, Roberto Carlos, Pixinguinha, Gonzaguinha, Tom Jobim, Maroon 5 e ABBA.

O próximo concerto da turnê ocorrerá em Cardoso Moreira, no dia 12 de setembro, às 20h, na Igreja Batista Central, com entrada gratuita. Em 4 de outubro, a orquestra se apresentará no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, com ingressos a preços populares. No dia 10 de outubro, Campos dos Goytacazes, cidade natal da orquestra, celebrará a inauguração de um novo espaço cultural com uma apresentação especial na Arena David Machado, também com entrada gratuita. O encerramento da turnê será no Theatro Municipal de Niterói, em 16 de outubro, às 19h, com ingressos a preços populares.

A Turnê Orquestrando a Vida 2024 é promovida pela Enel, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, e Governo do Estado do Rio de Janeiro, com apoio da Athena Capital e realização pelo Instituto Dell’Arte. O projeto é financiado pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura.