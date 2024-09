Operação em Rio das Ostras resulta na remoção de ligações clandestinas e prisão de quatro pessoas por furto de energia - Foto: Divulgação

Publicado 20/09/2024 10:37

Rio das Ostras - Em uma operação conjunta realizada ontem (18), no bairro Cidade Beira Mar, em Rio das Ostras, a Enel, com o apoio da Polícia Civil, desativou ligações clandestinas de energia elétrica em oito residências. As ligações, conhecidas como "gatos", consistiam em fraudes diretamente conectadas à rede da concessionária. Em quatro dos imóveis, os responsáveis foram presos em flagrante pelos agentes.

As equipes identificaram as irregularidades durante a inspeção, que terminou com o registro de um boletim de ocorrência na 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP). Os técnicos da Enel removeram as conexões ilegais, garantindo a segurança da rede elétrica na área.

Furtar energia elétrica é crime previsto no Código Penal, com pena de reclusão de um a quatro anos. Além disso, os envolvidos são obrigados a pagar pelo consumo referente ao período em que ocorreu a fraude. A prática de "gato" também afeta a qualidade do serviço, expondo a população a riscos como curtos-circuitos, sobrecargas e interrupções no fornecimento de energia.

A Enel destaca que o furto de energia impacta diretamente todos os consumidores, aumentando o custo das tarifas. Segundo estimativas da concessionária, a eliminação dessas fraudes poderia reduzir em até 5% as tarifas para todos os clientes da Enel Rio.