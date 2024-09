Rio das Ostras

Mulher é presa pelo 32º BPM após esfaquear ex-marido em Rio das Ostras

Crime ocorreu no bairro Nova Cidade, e vítima foi socorrida após dirigir até a UPAUma mulher foi presa na noite desta terça-feira (17) em Rio das Ostras, após esfaquear o ex-marido durante uma discussão. O crime ocorreu em uma residência na Rua Gelson Apicelo, no bairro Nova Cidade. A vítima, que conseguiu dirigir até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber socorro, relatou aos policiais do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) que sua ex-esposa, Natália de Jesus Rodrigues de Paula, o agrediu com uma faca após um desentendimento. Após receber os primeiros cuidados, o homem foi transferido para o Pronto-Socorro Municipal de Rio das Ostras (PSMRO). Os agentes se deslocaram até o local do crime e encontraram Natália ainda na residência, onde foi presa em flagrante. Ela foi conduzida para a 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP), onde foi autuada por tentativa de homicídio.