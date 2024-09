Drogas apreendidas pela PM durante operação contra o tráfico no bairro Cidade Praiana - Foto: Reprodução

Drogas apreendidas pela PM durante operação contra o tráfico no bairro Cidade PraianaFoto: Reprodução

Publicado 18/09/2024 09:46

Rio das Ostras - Nesta terça-feira (17), a Polícia Militar prendeu um jovem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na Rua Projetada H, no bairro Cidade Praiana, em Rio das Ostras. A operação foi desencadeada após denúncias de que um indivíduo com as características de um traficante estaria atuando na praça das casinhas, em nome da facção criminosa Comando Vermelho (CV).



Os policiais se dirigiram ao local e encontraram o suspeito, que vestia um casaco preto e calça preta, conforme descrito na denúncia. Durante a abordagem, foram encontradas 10 buchas de maconha nos bolsos do acusado. Questionado sobre a droga, ele admitiu que estava traficando na área e indicou onde escondia o restante do material ilícito.



Após buscas na área indicada pelo suspeito, a equipe encontrou mais 10 buchas de maconha, 2 embalagens de skunk e 68 pinos de cocaína. Diante das evidências, o homem foi preso em flagrante e conduzido, juntamente com sua mãe, para a 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP) para prestar esclarecimentos.



A ação representa mais um golpe no tráfico de drogas na região, combatendo a atuação de facções criminosas e reforçando a segurança pública local.