A Vila Gourmet no Shopping Plaza Rio das Ostras oferece música ao vivo e boa gastronomia para embalar suas noites.Foto: Cesar Fernandes

Rio das Ostras - A Vila Gourmet, o charmoso espaço gastronômico do Shopping Plaza Rio das Ostras, está promovendo apresentações musicais gratuitas diariamente, trazendo talentos locais para animar o público. As performances ocorrem de segunda a sábado a partir das 19h30 e aos domingos, a festa começa às 18h. Além da boa música, o espaço conta com uma diversificada oferta gastronômica que oferecem desde pratos deliciosos até drinks especiais, além de promoções imperdíveis. A entrada é totalmente gratuita.



A programação musical da semana começa com Josiel Maia na terça-feira (17), que promete agitar a noite com o melhor do sertanejo e modão. Na quarta-feira (18/09), Hiata embala o público com sucessos do pop rock nacional e internacional, além de clássicos da MPB. Na quinta-feira (19), a cantora Lu Oliveira traz toda sua energia com MPB, forró e samba. Para quem curte sertanejo e pop, Valquiria Marvila se apresenta na sexta-feira (20/09), garantindo uma noite animada.

No sábado (21), o palco é de Jess Rock, que traz um repertório vibrante de pop rock nacional e internacional. Encerrando a semana em grande estilo, no domingo (22), o cantor Sandro Martins comanda uma roda de samba contagiante, com muito pagode e samba que prometem fazer o público dançar.