Campanha da concessionária oferece condições especiais para moradores de Rio das Ostras quitarem suas dívidas de água com até 65% de desconto - Foto: Ilustração

Publicado 17/09/2024 13:40 | Atualizado 17/09/2024 13:41

Rio das Ostras - Em comemoração ao Dia do Cliente, celebrado em 15 de setembro, a concessionária de água e saneamento lançou uma campanha especial para facilitar a negociação de dívidas de contas de água ao longo do mês de setembro. A ação, que abrange todas as cidades atendidas pela empresa, oferece condições exclusivas, com descontos que podem chegar a até 65%. Entre os benefícios, está a possibilidade de parcelamento em até 21 vezes no cartão de crédito, além de isenção de juros, multas e taxa de religação.



Os consumidores de diversos municípios, incluindo Rio das Ostras, Rio de Janeiro, Itaguaí, Seropédica, Piraí, Pinheiral, Rio Claro, Paracambi, Vassouras, Bom Jardim, Trajano de Moraes, Sumidouro, Macuco, Carmo, São Fidélis, Natividade, São José de Ubá e Carapebus, podem aproveitar essa oportunidade para regularizar suas contas de forma mais acessível. As negociações estão sendo realizadas nas lojas físicas da concessionária em cada uma dessas localidades, com ofertas de descontos em serviços e produtos.



Para quem tiver dúvidas ou quiser mais informações sobre o mutirão, as equipes da concessionária estão disponíveis nos canais de atendimento. Os contatos podem ser feitos pelos telefones 0800 772 1025 para a Capital e 0800 772 1027 para a Região Metropolitana e o interior. As condições e detalhes da campanha também estão disponíveis no site oficial: www.riomaissaneamento.com.br.