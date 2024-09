Suspeito foi preso com 84 pinos de cocaína em operação policial em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Suspeito foi preso com 84 pinos de cocaína em operação policial em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 16/09/2024 10:24

Rio das Ostras - Policiais realizaram a prisão de um homem envolvido com o tráfico de drogas no bairro Recanto, em Rio das Ostras. A ação ocorreu após a equipe receber informações de que um indivíduo magro, segurando uma camisa do Flamengo, estaria comercializando entorpecentes em um depósito localizado na Rua Carlos de Machado. De acordo com a denúncia, o suspeito armazenava a droga em uma rua adjacente.

Ao chegar no local, os policiais avistaram o suspeito, que ao perceber a presença da viatura, entrou rapidamente em um mercado na tentativa de se esconder. Durante a abordagem, foi encontrado com o homem apenas um celular. Entretanto, ao verificar o local indicado pela denúncia, os policiais localizaram uma sacola contendo 84 pinos de cocaína.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão, e o acusado foi encaminhado à 128ª DP, onde permaneceu detido por tráfico de drogas.

Suspeito foi preso com 84 pinos de cocaína em operação policial em Rio das Ostras Foto: Divulgação