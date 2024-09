Participantes do World Cleanup Day em Rio das Ostras se unem em ações de limpeza e conscientização ambiental na Praia da Baleia - Foto: Divulgação

Publicado 13/09/2024 13:25

Rio das Ostras - Rio das Ostras se prepara para sediar o World Cleanup Day 2024, no próximo dia 21 de setembro, em um evento que visa mobilizar a comunidade para a limpeza e preservação do meio ambiente, com foco especial na proteção dos oceanos. Com uma programação variada, que acontecerá das 8h às 12h, o evento é gratuito e aberto a todas as idades, promovendo atividades que vão desde exercícios físicos e oficinas de reciclagem até práticas holísticas, todas voltadas para a conscientização ambiental.

"O World Cleanup Day é uma oportunidade única de reunir a comunidade em torno de uma causa essencial: a proteção dos nossos mares. Queremos destacar que cada pequena ação contribui para um grande impacto, e que juntos podemos fazer a diferença," ressalta Raphael Miranda, co-fundador do projeto.

A programação será rica e diversificada, com atividades distribuídas em várias frentes. Na Praia da Baleia, as atividades terão início às 8h20 com uma sessão de alongamento, seguida pelo "Grito de Guerra" e uma caminhada de coleta de resíduos às 8h30, organizada pelo grupo "Na Onda de Praia Limpa".

Simultaneamente, na Praia de Costazul, a partir das 9h30, o foco será a educação ambiental. Serão realizadas palestras sobre reciclagem de óleo, conduzida pelo projeto "Óleo Free", e sobre os perigos dos micro lixos nas praias, com a participação do "Instituto BW".

Os participantes terão a oportunidade de se envolver em oficinas voluntárias de esportes e bem-estar, como beach tênis, surf e yoga, além de aprender a produzir sabão vegetal em uma oficina promovida pelo projeto Coleta Ostrense.

A Tenda Holística, montada em Costazul, oferecerá práticas como aromaterapia, reiki, deeksha e meditação, proporcionando momentos de relaxamento e conexão profunda com a natureza durante todo o evento.

Além disso, o evento contará com uma área de inclusão social, dedicada a atividades de psicomotricidade e interação com cavalos e cães, especialmente voltadas para crianças autistas. Essa iniciativa terá o apoio do projeto "Autismo, Natureza e Arte", que busca integrar essas crianças de forma mais harmoniosa com o ambiente natural.

O World Cleanup Day 2024 promete ser uma jornada de conscientização, ação e transformação, reforçando a importância da preservação dos recursos naturais para as gerações futuras.