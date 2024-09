Pesquisa aponta liderança de Carlos Augusto (lado esquerdo), para a Prefeitura de Rio das Ostras, com 49% das intenções de voto na modalidade Estimulada - Foto: Divulgação

Publicado 13/09/2024 07:00

Rio das Ostras – A mais recente pesquisa de opinião pública realizada pela Paraná Pesquisas coloca Carlos Augusto como principal candidato na disputa pela Prefeitura de Rio das Ostras. Registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-06026/2024, a investigação entrevistou 680 eleitores entre os dias 9 e 12 de setembro de 2024, oferecendo uma visão detalhada das intenções de voto e percepções da atual gestão municipal. Com margem de erro de 3,8 pontos percentuais e nível de confiança de 95%, os resultados ficam evidentes no cenário político municipal.

Na pesquisa estimulada, onde os eleitores foram apresentados aos dois candidatos, Carlos Augusto emerge da liderança com 49% das intenções de voto. Mauricio BM aparece em segundo lugar com 20,9%, seguido por Misaias Machado com 5,9%. A pesquisa também avalia o Cenário Espontâneo, onde os eleitores mencionam os nomes de dois candidatos que são apresentados. Neste caso, Carlos Augusto mantém 30,4%, enquanto Mauricio BM registra 9,6% (veja números completos abaixo).

Uma pesquisa estimulada também revelou diferenças nas intenções de voto por gênero. Entre os homens, Carlos Augusto tem 49,7% das intenções, enquanto entre as mulheres tem 48,4%. Mauricio BM tem a escolha de 22,1% dos eleitores do sexo masculino e 19,8% das eleitoras do sexo feminino. Misaias Machado, Kátia Macillo do PT e Professor Luciano apresentam pequenas variações entre os gêneros.