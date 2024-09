Fornecedores e casais de noivos se reúnem no evento "Noivas & Negócios" em busca de boas oportunidades para tornar o grande dia ainda mais especial - Foto: Divulgação

Publicado 12/09/2024 13:17 | Atualizado 12/09/2024 13:17

Rio das Ostras - Noivas & Negócios é o nome do novo evento do setor de casamentos que chega ao mercado de Rio das Ostras e Região em 2024 como uma oportunidade de fazer bons negócios. A 1ª edição acontece com a chegada da Primavera, no dia 22 de setembro, sábado, na Pousada Latitude 22, a partir das 15h. O encontro reunirá mais de 20 fornecedores, além de casais de noivos e debutantes. A entrada é gratuita, e os interessados já podem fazer sua inscrição pelo perfil @simplesmentenoivas.

Noivas & Negócios é uma evolução dos Encontrinhos Simplesmente Noivas, realizados durante seis anos pelas produtoras Paula Meireles e Valéria Pinheiro, que mantêm com sucesso o Salão Simplesmente Noivas há 10 anos. A necessidade de aumentar o número de expositores e oferecer diversidade de serviços aos noivos e debutantes é o principal objetivo desse novo formato.

Pensando em qualificar os fornecedores para que possam se apresentar da melhor forma e conquistar o público-alvo em seus negócios, o Noivas & Negócios proporcionará um momento de bate-papo com os fornecedores, no qual um especialista compartilhará dicas e estratégias essenciais para aprimorar sua performance e aumentar a conexão com noivas e debutantes, às 14h, antes da abertura para o público.

“Entendemos que um único evento anual não estava atendendo a necessidade do nosso público-alvo e como nossos Encontrinhos já tinham dado certo, resolvemos ampliar a oferta de fornecedores. É uma oportunidade de conhecer e poder conversar com fornecedores em um ambiente mais propício para fechar negócios. Uma tarde de domingo para curtir o processo de organização do seu grande dia, seja ele casamento, festa de 15 anos, bodas ou formaturas”, explicou Paula Meireles.