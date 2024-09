Material apreendido pela PM e Proeis durante a prisão de suspeito de tráfico em Rio das Ostras - Foto: Reprodução

Material apreendido pela PM e Proeis durante a prisão de suspeito de tráfico em Rio das OstrasFoto: Reprodução

Publicado 12/09/2024 12:59

Rio das Ostras - Na tarde desta quarta-feira (11), um homem foi preso por agentes do Proeis e policiais militares na Rua Vinícius de Moraes, nas proximidades da Escola Municipal Mestre Marçal, no bairro Recanto, em Rio das Ostras. Durante a abordagem, os agentes apreenderam com o suspeito 71 papelotes de cocaína e uma quantia em dinheiro.

O indivíduo foi conduzido à 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras, onde foi autuado por tráfico de drogas.



A operação reforça o compromisso das forças de segurança em combater o tráfico de drogas na região, garantindo a tranquilidade da população e a segurança dos estudantes e moradores do bairro Recanto.