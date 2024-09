Traficante é preso em flagrante com 84 pinos de cocaína em operação do PATAMO em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Publicado 14/09/2024 15:27 | Atualizado 14/09/2024 15:33

Rio das Ostras - Uma equipe do PATAMO (Patrulhamento Tático Móvel) de Rio das Ostras prendeu um homem vinculado à facção criminosa Comando Vermelho (CV) por tráfico de drogas na Rua Carlos de Machado, no bairro Recanto. A ação foi deflagrada após denúncia anônima sobre um indivíduo que estaria comercializando entorpecentes no local.

Segundo informações, o suspeito, magro e com uma camisa do Flamengo nas mãos, foi visto próximo a um depósito, onde escondia sua mercadoria em uma rua lateral. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou se refugiar dentro de um mercado, mas foi prontamente abordado pela equipe policial. Durante a revista, foi encontrado um celular em posse do suspeito.

A equipe seguiu até o local indicado pela denúncia e encontrou uma sacola contendo 84 pinos de cocaína. O acusado recebeu voz de prisão e foi conduzido à 128ª Delegacia de Polícia (DP), onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.