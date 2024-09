Gelson Apicelo, ex-vice-prefeito de Rio das Ostras, faleceu aos 76 anos e será sepultado nesta quarta-feira - Foto: Divulgação

Publicado 18/09/2024 09:02 | Atualizado 18/09/2024 09:03

Rio das Ostras - Na última terça-feira (17), Rio das Ostras perdeu uma de suas mais relevantes lideranças políticas: Gelson Apicelo, de 76 anos, faleceu em decorrência de um infarto. O velório está sendo realizado na Câmara Municipal, e o sepultamento está marcado para esta quarta-feira (18), no Cemitério Municipal.



Gelson Apicelo nasceu em Carapebus, no dia 9 de agosto de 1948, e aos 10 anos mudou-se com sua família para Rio das Ostras, onde viveu a maior parte de sua vida. Desde cedo, Apicelo começou a trabalhar ao lado dos irmãos para ajudar no sustento da família, iniciando uma trajetória de esforço e superação que o levaria à liderança política.



Seu pai foi um dos fundadores do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio das Ostras, quando o município ainda era parte de Casimiro de Abreu. Inspirado pela luta sindical do pai, Apicelo reativou o Sindicato em 1969, em plena ditadura militar, onde foi presidente por 18 anos, defendendo os direitos dos trabalhadores rurais.



Na política, Gelson começou como vereador por Casimiro de Abreu, sempre focado nos interesses de Rio das Ostras. Em 1984, ele teve papel crucial no processo de emancipação do município, lutando pela sua independência administrativa e política até a conclusão do processo.



Embora não tenha sido eleito prefeito nas eleições municipais de 1992, sua atuação continuou forte. Entre 2001 e 2004, foi vice-prefeito ao lado de Sabino, e repetiu o cargo entre 2013 e 2016. Durante este período, também assumiu a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, onde foi responsável por diversas melhorias estruturais na cidade.



Gelson Apicelo deixa um legado de comprometimento e dedicação à cidade de Rio das Ostras, sendo lembrado por sua luta pelos direitos dos trabalhadores e por sua contribuição na emancipação do município. Amigos, familiares e colegas políticos lamentam a perda de uma figura tão importante para a história local.