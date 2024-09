Material apreendido em Rio das Ostras inclui drogas, rádio transmissor e dinheiro - Foto: Divulgação

Publicado 21/09/2024 10:44

Rio das Ostras - Durante patrulhamento seguindo as diretrizes do PROEIS em Rio das Ostras, uma guarnição abordou um homem que demonstrou nervosismo ao avistar a viatura do programa no bairro Rocha Leão. Na abordagem, o suspeito admitiu envolvimento com o tráfico de drogas na região e entregou voluntariamente 7 buchas de maconha (aparentemente Cannabis Sativa), um rádio transmissor, R$ 50 em espécie e um cartão de crédito.

O acusado foi conduzido à 128ª DP, onde o delegado de plantão orientou que a ocorrência fosse transferida à 123ª DP, Central de Flagrantes, em Macaé. Lá, o investigador Gustavo, matrícula 51472937, formalizou o registro de número 123-09159/2024.

O homem foi autuado nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas (Lei 11.343/2006), que tratam do tráfico e da associação para o tráfico, e permanecerá preso. Algemas foram utilizadas durante o procedimento, conforme a súmula 11 do STF, por risco de fuga. O material apreendido foi encaminhado ao ICCE de Macaé.