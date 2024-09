Motocicleta apreendida com placa adulterada durante ação policial em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Motocicleta apreendida com placa adulterada durante ação policial em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 22/09/2024 12:59

Rio das Ostras - Rio das Ostras, uma equipe policial teve sua atenção voltada para uma motocicleta que circulava com parte da placa encoberta por fitas adesivas. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor tentou se evadir, realizando manobras perigosas na tentativa de escapar para o interior do bairro.



Após uma rápida perseguição, a guarnição conseguiu abordar o motociclista, realizando uma revista pessoal onde nada de ilícito foi encontrado. No entanto, a situação da placa adulterada e a tentativa de fuga levantaram suspeitas sobre a origem do veículo. Com o apoio do setor Golf, o acusado foi conduzido à 128ª Delegacia de Polícia, sendo posteriormente transferido à 123ª DP para apreciação da autoridade policial.



O suspeito foi autuado e permaneceu preso pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, conforme o artigo 311 do Código Penal. A motocicleta foi apreendida e passará por perícia para verificar possíveis outras irregularidades, como clonagem de veículo.