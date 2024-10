Drogas apreendidas pela Polícia Militar durante ação na Rua Alagoas, em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Drogas apreendidas pela Polícia Militar durante ação na Rua Alagoas, em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 13/10/2024 10:43

Rio das Ostras - Na tarde desta sexta-feira (12), um homem foi detido por tráfico de drogas na Rua Alagoas, número 370, no bairro Cidade Praiana, em Rio das Ostras. Durante um patrulhamento de rotina, policiais do Patamo da 3ª Companhia, em conjunto com uma guarnição da Polícia Militar, avistaram um indivíduo agindo de forma suspeita ao mexer em um hidrômetro.

Ao ser abordado, o homem estava com um pino de cocaína (2g) e R$ 73,00 em espécie. Os policiais decidiram verificar o hidrômetro, onde encontraram mais entorpecentes escondidos. Durante uma varredura na área, eles também localizaram mais drogas escondidas debaixo de um trailer. Ao todo, foram apreendidos 38 pinos de cocaína, totalizando 76 gramas da substância.

O suspeito foi encaminhado à 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP), onde o caso foi registrado e ele permanece à disposição da Justiça.