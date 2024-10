Drogas apreendidas em operação do 32º BPM em terreno baldio no Residencial Praia Âncora - Foto: Divulgação

Drogas apreendidas em operação do 32º BPM em terreno baldio no Residencial Praia ÂncoraFoto: Divulgação

Publicado 13/10/2024 10:46

Rio das Ostras - Na manhã deste sábado (12), policiais do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) realizaram uma operação no Residencial Praia Âncora, em Rio das Ostras, que resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas. A ação aconteceu em um terreno baldio na Rua Novo Horizonte, após denúncias de que um homem negro, vestindo roupas escuras, havia entrado no local carregando um saco preto.

Durante a operação, a guarnição encontrou 885 pinos de cocaína, totalizando aproximadamente 1,770 kg da droga, escondidos no terreno. A área é conhecida por ser um ponto de venda de entorpecentes. Apesar das buscas, o suspeito descrito na denúncia não foi localizado.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP), onde o caso está sendo investigado. A Polícia Militar pede que a população continue colaborando com informações que ajudem no combate ao crime.