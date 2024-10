Operação em Nova Aliança apreende drogas, rádio e materiais químicos para fabricação de entorpecentes com suspeito - Foto: Reprodução

Operação em Nova Aliança apreende drogas, rádio e materiais químicos para fabricação de entorpecentes com suspeitoFoto: Reprodução

Publicado 27/10/2024 17:53

Rio das Ostras - Em uma operação para intensificar a segurança e reduzir os índices de criminalidade, a guarnição do Proeis Central prendeu um suspeito de tráfico de drogas no bairro Nova Aliança. O suspeito foi avistado pela equipe policial enquanto tentava fugir pulando do telhado de uma residência abandonada para a rua. Ao perceber a aproximação dos agentes, ele tentou escapar em uma bicicleta, mas foi interceptado a cerca de 50 metros do local.

Durante a abordagem, os policiais encontraram uma sacola com 40 pinos de cocaína escondida na bermuda do suspeito, todos rotulados com inscrições indicando a facção criminosa operante na região. Em seguida, a equipe retornou ao ponto de origem da fuga e realizou buscas, encontrando uma mochila contendo mais 80 pinos de cocaína, um rádio comunicador e um litro de éter – um insumo utilizado na produção de entorpecentes.

Ao ser abordado, o suspeito resistiu, incitando populares a filmarem e interferirem na ação policial, o que exigiu reforço no local. Durante o procedimento, um policial sofreu lesões no rosto enquanto imobilizava o detido. Após controle da situação, o acusado foi encaminhado à 128ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e resistência.