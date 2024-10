Ex-PM é condenado por homicídio e tentativas contra uma família em Rio das Ostras; agravantes incluem ataque a mulher grávida e criança - Foto: Ilustração

Publicado 27/10/2024 18:27

Rio das Ostras - O Tribunal do Júri de Rio das Ostras condenou quinta-feira (24) o ex-policial militar Edgard de Almeida Honório a 30 anos, 4 meses e 4 dias de prisão por assassinato e tentativas de homicídio. O crime, ocorrido em 22 de junho de 2022, no bairro Atlântica, chocou a cidade pela brutalidade. Segundo a acusação, o ex-PM disparou contra Luiz Maurício Soares da Silva após uma discussão com sua esposa, levando à trágica sequência de violência.

De acordo com a denúncia apresentada pela 1ª Promotoria de Justiça Criminal, Edgard atacou Luiz Maurício pelas costas, impossibilitando qualquer defesa. Além do homicídio, ele feriu gravemente Fabíola Lopes Queiroz, então grávida, e a filha do casal, Laura Vitória Lopes Paiva Lima, que estavam dentro do carro. O Conselho de Sentença acatou a argumentação da Promotoria, que destacou a violência desmedida do réu e os agravantes de ataque contra uma gestante e uma criança.

A decisão também condenou Edgard por porte ilegal de arma de fogo, com agravante por estar com uma pistola de numeração suprimida. Esse detalhe reforçou a tese de que o crime foi planejado com o propósito de dificultar a investigação e a justiça. A sentença é um marco no combate a crimes com violência extrema e serve como exemplo de punição rigorosa.