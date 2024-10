Carlos Augusto enfatiza que a transparência será um pilar fundamental, com a divulgação clara dos investimentos e das ações realizadas - Foto: Reprodução

Carlos Augusto enfatiza que a transparência será um pilar fundamental, com a divulgação clara dos investimentos e das ações realizadasFoto: Reprodução

Publicado 30/10/2024 12:53 | Atualizado 30/10/2024 12:53

Rio das Ostras - Em entrevista recente, o prefeito eleito de Rio das Ostras, Carlos Augusto, apresentou as prioridades de sua gestão para 2025. Determinado a trazer mudanças concretas, ele destaca o compromisso em enfrentar desafios urgentes com um planejamento estratégico de controle fiscal. Para ele, o equilíbrio entre atender as principais demandas da população e manter as contas em ordem é o alicerce para uma administração bem-sucedida, confiando na experiência de uma equipe técnica qualificada para entregar resultados efetivos.

Com um plano de governo construído em diálogo direto com a população, Carlos Augusto promete que cada compromisso firmado será executado com responsabilidade e transparência. “O povo confiou em nosso projeto, e cada ação será planejada para beneficiar todos os setores da cidade”, ressalta o prefeito eleito. Ele pretende ampliar os canais de participação popular, garantindo que as decisões da prefeitura estejam alinhadas com as expectativas dos cidadãos, para uma gestão mais conectada e acessível.

Eficiência e inovação também serão marcas da nova administração, com a implantação de processos ágeis e uso de tecnologia para otimizar os serviços públicos. Segundo Carlos Augusto, a modernização permitirá uma resposta mais rápida às demandas da população, facilitando o acesso a informações e promovendo a transparência nos atos administrativos. "Nossa gestão quer estar sempre próxima do povo, ouvindo suas necessidades e trabalhando para soluções reais", afirma ele.

A nova administração visa, ainda, uma abordagem de governança baseada em resultados, assegurando que os recursos sejam aplicados de forma precisa e com o máximo de retorno para a comunidade. Carlos Augusto enfatiza que a transparência será um pilar fundamental, com a divulgação clara dos investimentos e das ações realizadas, reforçando a confiança depositada pela população em seu projeto de governo.

ENTREVISTA

O DIA – QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS DESAFIOS QUE RIO DAS OSTRAS ENFRENTA NO SETOR DE SANEAMENTO, E O QUE O SENHOR PRETENDE FAZER PARA GARANTIR UMA COBERTURA MAIS AMPLA E EFICIENTE NA CIDADE?

Em nossos governos anteriores, promovemos o maior programa de saneamento básico, com cerca de R$ 1 bilhão investidos na ampliação de redes e melhorias. Infelizmente, a gestão atual não deu continuidade a esses avanços e ainda entregou a cobrança de esgoto a uma empresa de forma nada transparente. Vamos reaver esse contrato de concessão e garantir, dentro dos limites da lei, que o serviço seja prestado sem tarifas abusivas. Nosso plano inclui a recuperação das estruturas que construímos, como o emissário submarino e a estação de tratamento, além de viabilizar um novo plano municipal de saneamento para oferecer à cidade o serviço que ela merece.

A SAÚDE TEM SIDO UMA PREOCUPAÇÃO CONSTANTE DA POPULAÇÃO. QUAIS SÃO SUAS PRINCIPAIS METAS PARA MELHORAR O ATENDIMENTO E REDUZIR O TEMPO DE ESPERA NAS UNIDADES DE SAÚDE?

Nossa saúde está em estado crítico. Nos primeiros dias de gestão, faremos um choque de gestão, liderado pelo vice-prefeito e futuro secretário de Saúde, Dr. Fábio Simões. Vamos contratar profissionais, especialmente médicos, e revisar os contratos vigentes para retomar serviços essenciais como diagnósticos e exames laboratoriais. Também daremos atenção especial à emergência, que hoje é precária, e à saúde básica, praticamente falida. Com organização e esforço, construiremos uma saúde funcional e avançaremos para garantir o atendimento que nossa população merece.

COMO O SENHOR PLANEJA OTIMIZAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS, COMO COLETA DE LIXO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO E EVITAR INTERRUPÇÕES?

Os serviços públicos precisam funcionar de forma eficiente e contínua. Vamos revisar o sistema de coleta de lixo, implantando a coleta seletiva e rotas inteligentes para evitar falhas. Ampliaremos o centro de tratamento de resíduos e estabeleceremos um calendário claro de recolhimento de materiais inservíveis. Na iluminação pública, garantiremos a ampliação nas áreas mais carentes, pois uma cidade bem iluminada é mais segura e acolhedora para moradores e turistas.

QUAIS AJUSTES O SENHOR CONSIDERA FUNDAMENTAIS NA CONDUÇÃO ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA PARA GARANTIR UMA GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE?

Modernizaremos a gestão com novas tecnologias e processos digitalizados. Um aplicativo será criado para que a população possa informar problemas como buracos e falta de iluminação. Fortaleceremos os conselhos municipais com capacitação e implementaremos orçamentos participativos. Transparência será a base da nossa administração, permitindo que o povo acompanhe nossas ações e decisões em tempo real.

QUAIS ESTRATÉGIAS SERÃO IMPLEMENTADAS PARA FOMENTAR O CRESCIMENTO ECONÔMICO DA CIDADE E ATRAIR NOVOS INVESTIMENTOS PARA RIO DAS OSTRAS?

Queremos transformar Rio das Ostras em um polo econômico e cultural. Apoiaremos o comércio local, incentivaremos o associativismo e revitalizaremos a área ZEN. Vamos fomentar startups e promover eventos culturais e esportivos para atrair turistas e movimentar a economia. A criação da Casa do Artesão e a realização de feiras de negócios fortalecerão os pequenos empreendedores, gerando renda e oportunidades.

A GESTÃO ANTERIOR DEIXOU ALGUMA DÍVIDA SIGNIFICATIVA PARA A PREFEITURA? SE SIM, COMO O SENHOR PRETENDE EQUILIBRAR AS FINANÇAS E HONRAR ESSES COMPROMISSOS?

Estamos analisando o quadro financeiro da prefeitura, mas, se houver dívidas, enfrentaremos a situação com planejamento e responsabilidade. Manteremos as contas equilibradas e buscaremos novas fontes de receita para continuar investindo na cidade. Transparência será essencial para garantir o controle fiscal e a confiança da população.

QUAIS SÃO SUAS EXPECTATIVAS EM RELAÇÃO AO SETOR EDUCACIONAL DE RIO DAS OSTRAS, ESPECIALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS E À QUALIDADE DE ENSINO?

A educação é o futuro da nossa cidade. Vamos retomar obras inacabadas e construir novas escolas e creches. Nossa meta é garantir ensino integral e ampliar as vagas na educação infantil. Além disso, investiremos na valorização dos professores e na implantação de novas tecnologias em sala de aula, promovendo uma educação de qualidade e baseada em valores de cidadania e justiça.

QUAIS PLANOS O SENHOR TEM PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E AUMENTAR A EFICIÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL?

Vamos fortalecer a Guarda Municipal, equipando-a melhor e investindo na capacitação dos agentes. Retomaremos a ronda comunitária e implantaremos uma ronda universitária e estratégica. Nosso objetivo é integrar a Guarda às ações das polícias, por meio de um centro de monitoramento, e garantir que a população se sinta protegida e segura.

QUAIS AÇÕES ESTÃO PREVISTAS PARA PROMOVER O TURISMO LOCAL E IMPULSIONAR A ECONOMIA POR MEIO DESSE SETOR?

O turismo é uma das grandes forças da nossa cidade. Vamos promover a recuperação de atrativos naturais e culturais, fortalecer o calendário anual de eventos e divulgar Rio das Ostras em mercados nacionais. A criação de um centro de atendimento ao turista e a modernização da infraestrutura das praias também são prioridades, para que o turismo gere empregos e renda.

QUAIS ÁREAS DA CIDADE O SENHOR ACREDITA QUE NECESSITAM DE INVESTIMENTOS URGENTES?

Saúde, educação, saneamento e infraestrutura urbana são prioridades. Com planejamento e recursos, investiremos para melhorar a qualidade de vida da população e preparar a cidade para o futuro. Obras de pavimentação e drenagem, além da construção de novas unidades habitacionais, serão fundamentais nesse processo.

COMO O SENHOR PLANEJA IMPLEMENTAR SEU PLANO DE GOVERNO?

Nosso plano foi construído junto à população e será executado com responsabilidade. Cada proposta sairá do papel porque o povo confiou em nosso projeto. Transparência e participação popular serão pilares na implementação de cada ação.

QUAIS PRINCÍPIOS O SENHOR PRETENDE ADOTAR PARA MANTER A ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE?

Eficiência, transparência e participação popular são os pilares da nossa gestão. Com processos mais ágeis e tecnologia, queremos que a administração esteja sempre conectada às demandas reais da população.

QUAIS SÃO AS OBRAS PRIORITÁRIAS PARA 2025?

Iniciaremos 2025 com obras em saneamento, infraestrutura urbana e saúde. A conclusão dessas obras é essencial para melhorar a qualidade de vida e preparar a cidade para um crescimento sustentável.

COMO O SENHOR PRETENDE DAR CONTINUIDADE AOS PROJETOS SOCIAIS?

Vamos avaliar e aprimorar os programas sociais existentes, garantindo que continuem a atender as populações mais vulneráveis. Nosso objetivo é ampliar esses projetos e criar novos, sempre focando na inclusão e na promoção de oportunidades.

QUAL O MAIOR DESAFIO PARA 2025 E COMO A PREFEITURA ESTÁ SE PREPARANDO PARA ENFRENTÁ-LO?

O maior desafio será equilibrar a necessidade de resolver demandas urgentes com o controle fiscal. Estamos preparados, com uma equipe técnica qualificada e um plano bem estruturado, para transformar Rio das Ostras e retribuir a confiança da população com trabalho e resultados.