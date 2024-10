Ação conjunta do 32º BPM e PROEIS resulta em apreensão de drogas e prisão de traficante no Recanto, em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Ação conjunta do 32º BPM e PROEIS resulta em apreensão de drogas e prisão de traficante no Recanto, em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 28/10/2024 19:53

Rio das Ostras - Em mais uma operação de combate ao tráfico de drogas, agentes do 32º Batalhão da Polícia Militar (BPM) e do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) de Rio das Ostras prenderam, na tarde desta segunda-feira (28), Matheus Augusto Costa da Silva, de 29 anos, no bairro Recanto. Com uma extensa ficha criminal, incluindo 13 passagens por crimes como homicídio qualificado, tráfico de drogas e associação ao tráfico, Matheus foi flagrado após uma denúncia anônima levar os policiais ao local.

Ao avistar a chegada das viaturas, o suspeito tentou escapar pulando muros e subindo em lajes, mas acabou sendo capturado ao cair de uma altura significativa, o que resultou em fratura na perna. Matheus recebeu atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) antes de ser encaminhado à 128ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado.

Durante a ação, os policiais apreenderam 77 pinos de cocaína, além de diversos tabletes de maconha e um celular. A operação também resultou na descoberta de mais drogas escondidas em outra residência próxima, seguindo indicações fornecidas pela denúncia anônima.