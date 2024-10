Público recorde vibra com shows na Festa da Alegria em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Público recorde vibra com shows na Festa da Alegria em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 28/10/2024 14:07

Rio das Ostras - Rio das Ostras viveu um domingo inesquecível na Festa da Alegria, promovida pela rádio FM O Dia, que reuniu uma multidão de mais de 12 mil pessoas para curtir shows repletos de sucessos nacionais. O evento, em sua segunda edição consecutiva na cidade, contou com uma lista de apresentações que levantaram o público do início ao fim, com hits como "Eu Mereço Ser Feliz", "Tomara", "Péssimo Negócio", "Vermelho" e "Fora dos Stories".

Mumuzinho abriu a noite com seu carisma inconfundível, esquentando o público com seus sucessos e uma apresentação cheia de energia. Logo em seguida, Marvvila encantou a plateia com sua presença marcante e vozeirão, trazendo ainda mais animação ao evento. Quando Dilsinho subiu ao palco, o público foi ao delírio, cantando cada letra com entusiasmo.

O grupo Menos é Mais fez sua estreia com o famoso hit “Todo Dia Eu Quero Pegar Ela”, arrancando aplausos e gritos de quem acompanhava cada nota. Depois, Mari Fernandes interagiu com os fãs, trazendo uma performance contagiante e muita interação com o público. O grande encerramento da noite ficou por conta de Gloria Groove, que entregou um verdadeiro espetáculo de dança, presença de palco e afinação impecável, elevando ainda mais a vibração do evento.

Durante os intervalos, o irreverente David Brazil garantiu a animação da galera, arrancando risadas e animando a festa ao lado dos locutores da rádio FM O Dia, com representantes de Macaé, Cabo Frio e da capital.

Para uma fã em especial, a noite teve um toque ainda mais especial: Anny Floriano, moradora de Rio das Ostras, foi a ganhadora de uma promoção e teve a chance de visitar o camarim e conhecer de perto o grupo Menos é Mais, que é sua banda favorita. "Foi uma experiência inesquecível, estar perto deles é algo que sempre sonhei!", contou Anny, emocionada, que acompanhou o evento com o filho.