Veículo invade estacionamento da Lagoa do Iriry após motorista perder o controle; situação dos ocupantes não foi divulgadaFoto: Reprodução

Publicado 28/10/2024 14:16 | Atualizado 28/10/2024 14:17

Rio das Ostras - Na madrugada desta segunda-feira (28), um novo acidente foi registrado em Rio das Ostras. Segundo informações preliminares, o motorista de um veículo perdeu o controle e acabou invadindo o estacionamento da Lagoa do Iriry, conhecido ponto turístico da cidade.



Até o momento, o estado de saúde dos ocupantes do carro não foi divulgado. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades, que já estiveram no local e iniciar a investigação sobre o ocorrido.

O episódio levanta um alerta para a necessidade de medidas de segurança mais eficazes nas vias de Rio das Ostras, especialmente durante o período noturno.