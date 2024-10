Estudantes aproveitam estrutura de apoio do polo Cederj em Rio das Ostras para cursos semipresenciais - Foto: Divulgação

Publicado 30/10/2024 15:56

Rio das Ostras - Estão abertas as inscrições para o Vestibular Cederj 2025, oferecendo 7.743 vagas em 17 cursos semipresenciais, com prazo até 24 de novembro. A inscrição custa R$ 89,90 e pode ser feita no site oficial. No polo de Rio das Ostras, localizado no Centro Municipal de Qualificação Profissional na Zona Especial de Negócios (ZEN), há 30 vagas para Biblioteconomia e 25 para Tecnologia em Gestão de Turismo, com aulas presenciais para essas modalidades.

Além de material didático gratuito, os estudantes selecionados terão apoio com um chip de internet gratuito, promovendo conectividade e reduzindo a evasão escolar. O Consórcio Cederj, administrado pela Fundação Cecierj e em parceria com sete instituições públicas de ensino superior do Rio de Janeiro, oferece estrutura de apoio com 43 polos, aulas em ambiente virtual, tutorias e material didático digital e impresso.