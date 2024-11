Uma visão devastadora que alerta para a urgente necessidade de interdição da área - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 07/11/2024 16:16 | Atualizado 07/11/2024 16:28

Rio das Ostras - A Lagoa de Iriry, em Rio das Ostras, está em estado de alerta devido à contaminação crescente e ao colapso do ecossistema local, gerado principalmente pela proliferação do alface d'água. Este tipo de planta aquática invasora tem tomado conta da superfície da lagoa, causando a morte de peixes e comprometendo a qualidade da água. Diante dessa grave situação, moradores da região, junto à Superintendência Regional Macaé e das Ostras (SUPMA), formalizaram um pedido de interdição da lagoa através da Coordenadoria da Comissão de Transição do prefeito eleito Carlos Augusto Carvalho Balthazar, para as práticas de banho e pesca, até que o local seja adequadamente monitorado e a balneabilidade da água confirmada.



Segundo o ofício enviado ao Instituto Estadual do Ambiente (INEA), o ambiente da Lagoa de Iriry tem se mostrado cada vez mais insustentável para a vida aquática. A vegetação, ao cobrir grande parte da superfície da água, impede a passagem da luz solar, o que reduz a oxigenação e leva à morte de diversos organismos marinhos. A proliferação descontrolada dessa planta, somada à provável contaminação das águas por efluentes sanitários domésticos, torna o local um risco à saúde pública e aos ecossistemas locais. A atual situação exige ação imediata para evitar um colapso ainda maior.



Além dos impactos ambientais, a comunidade local enfrenta consequências econômicas graves, já que a pesca é uma fonte importante de sustento para muitas famílias da região. Com a morte em massa de peixes, os pescadores estão vendo seus meios de vida ameaçados. O alface d'água não só prejudica a fauna aquática, como também afeta diretamente a pesca, tornando-a inviável devido à escassez de peixe e à contaminação das águas. As autoridades municipais e ambientais devem agir rapidamente para evitar que o problema se agrave ainda mais e cause danos irreparáveis.



A Lagoa de Iriry, além de ser uma área de proteção ambiental, é também um importante ponto turístico, atraindo banhistas e pescadores. A presença de peixes mortos e a contaminação da água colocam em risco a saúde de todos que frequentam o local. Moradores, pescadores e turistas têm se exposto a um ambiente insalubre, o que coloca em risco a saúde pública. Sem medidas de contenção, a situação poderá piorar, resultando em mais vítimas de doenças relacionadas ao contato com águas contaminadas.



A falta de uma resposta efetiva por parte da gestão municipal até o momento tem gerado indignação na população. A atual administração não tomou providências para sinalizar os riscos à saúde, apesar de diversas denúncias nas redes sociais e de alertas feitos por moradores. A situação é urgente e a interdição temporária da Lagoa de Iriry é a única medida preventiva viável para evitar maiores prejuízos à saúde dos banhistas e pescadores, até que a balneabilidade da água seja adequadamente testada e controlada.



A população local não pode esperar mais para que as autoridades tomem uma atitude enérgica e responsável. O pedido de interdição, com base no princípio da precaução, busca proteger a saúde da comunidade e salvar o ecossistema da lagoa. O INEA, com o apoio da comunidade e das autoridades locais, precisa agir rapidamente para evitar a continuidade da poluição e garantir que o patrimônio ambiental de Rio das Ostras seja preservado para as futuras gerações.



Em nota a Prefeitura de Rio das Ostras, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, informou que foram instaladas placas na Orla, desde a Lagoa do Iriry até a Praia do Abricó, informando sobre as condições de balneabilidade - as placas apresentam QRCode para acesso às informações atualizadas pelo INEA.



Sobre a limpeza da Lagoa, equipes estão no local, com apoio de caminhão e retroescavadeira para retirada do material.

No dia 5 de novembro de 2024, ocorreu uma reunião entre as secretarias municipais de Meio Ambiente, Obras e equipe do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto (autarquia Municipal) com representantes do INEA e da concessionária Rio + Saneamento. O objetivo do encontro foi apresentar a atuação de cada órgão e buscar soluções definitivas, no menor prazo possível, para a atual situação da Lagoa de Iriry, priorizando as obras de saneamento no local.



