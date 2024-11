Ayres ressaltou que eventos como o Sesc Verão, Sesc Inverno e o Natal Iluminado, atraem turistas e movimentam o comércio local ao longo do ano - Foto: Divulgação

Publicado 06/11/2024 13:54 | Atualizado 06/11/2024 14:45

Rio das Ostras - O advogado Marcelo Ayres esteve com o prefeito eleito de Rio das Ostras, Carlos Augusto, e sua equipe de transição para apresentar as ações de saúde, programas de capacitação e eventos de cultura e esporte desenvolvidos pelo Sistema S na cidade, por meio do Sindicato Patronal do Comércio Varejista (Sindicomércio).

O encontro aconteceu na última segunda-feira, dia 4, e contou também com a presença da equipe de transição de Carlos Augusto e de Lara Velho, subchefe de gabinete da Prefeitura de Casimiro de Abreu, município que integra a área de abrangência do sindicato e que também é contemplado pelas ações do Sistema S.

Entre os projetos apresentados estavam as unidades móveis OdontoSesc e Sesc Mulher, que oferecem atendimentos gratuitos à comunidade, além da Cozinha Escola em Nova Cidade, que capacita profissionais para o mercado de trabalho. “Nosso compromisso é gerar oportunidades e oferecer serviços que impactem positivamente a cidade”, afirmou Ayres, destacando o papel do Sindicomércio no desenvolvimento econômico da região.

Ayres também ressaltou eventos como o Sesc Verão, Sesc Inverno e o Natal Iluminado, que atraem turistas e movimentam o comércio local ao longo do ano. Segundo ele, essas ações colaboram diretamente com o fortalecimento econômico e social do município, contribuindo para a geração de empregos e o desenvolvimento regional.

Em suas redes sociais, Carlos Augusto comentou a importância do encontro: “Esse encontro foi importante para entender melhor o impacto positivo que instituições já promovem em Rio das Ostras”, escreveu o prefeito eleito, que assume o mandato em janeiro de 2025.