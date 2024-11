Exibições de documentário e rodas de conversa promovem conscientização ambiental em Rio das Ostras - Foto: Ilustração

Exibições de documentário e rodas de conversa promovem conscientização ambiental em Rio das OstrasFoto: Ilustração

Publicado 06/11/2024 10:23

Rio das Ostras - Rio das Ostras será cenário da primeira edição do Cinema da Consciência Verde, evento que busca sensibilizar a população sobre a preservação ambiental com exibições de documentários e rodas de conversa. De 10 a 14 de novembro, o documentário “Trilhos e Caminhos da Reserva Biológica União” será exibido em diversos pontos da cidade.

Produzido em 2017 como parte do Projeto Consciência Verde – I Semana Comemorativa da Reserva Biológica União, o filme celebra a expansão da reserva e destaca o papel do Mico-Leão-Dourado como símbolo nacional da luta pela preservação da biodiversidade brasileira.



As exibições serão realizadas ao ar livre, permitindo que moradores e visitantes acompanhem o documentário em praças e espaços públicos de bairros como Jardim Marileia, Cidade Praiana e Rocha Leão, promovendo o engajamento da comunidade.

Durante o evento, rodas de conversa complementam a programação, incentivando o diálogo sobre a importância da preservação e cuidados ambientais. Com entrada gratuita, o Cinema da Consciência Verde oferece uma experiência educativa e cultural para pessoas de todas as idades, reforçando a necessidade de ações conscientes para proteger o meio ambiente.



Para mais informações, o público pode entrar em contato pelo telefone (22) 99258-0593 ou pelo e-mail todayproducoes@gmail.com. Redes sociais do projeto: @projetoconscienciaverde no Instagram e Facebook.

Serviço Completo:

Data: 10 a 14 de novembro

Locais e Horários:

10/11: Praça Jaime Rodrigues Vilar, Jardim Marileia, às 19h

11/11: UFF, Jardim Bela Vista (público interno), às 19h

12/11: Praça Santos Dumont, Cidade Praiana, às 19h

13/11: Praça Waldemar Alves Barcelos, Cantagalo, às 19h

14/11: Praça do Trem, Rocha Leão, às 19h