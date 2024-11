Policiais apreendem drogas e dinheiro com suspeito em ação no "Piscinão" - Foto: Divulgação

Publicado 04/11/2024 09:49

Rio das Ostras - Em operação intensificada no Bairro Cidade Praiana, agentes do programa de segurança pública concentraram esforços na área escolar visando reduzir índices criminais na região. Durante a ronda, policiais receberam a denúncia de um transeunte informando sobre um homem, descrito como vestindo bermuda preta e camiseta azul e preta, suspeito de realizar tráfico de drogas no local conhecido como “Piscinão”. Os agentes rapidamente se deslocaram até o ponto indicado, onde identificaram e abordaram o suspeito, que tentou escapar em uma bicicleta.

Com o homem, foram encontrados sete tabletes de erva prensada, supostamente maconha, além de R$172 em dinheiro e um celular. Durante a abordagem, o suspeito demonstrou resistência, tentando recuperar o aparelho celular das mãos dos agentes, o que obrigou o uso controlado da força para contê-lo. Ele também relatou ter antecedentes por tráfico de drogas em outra cidade e ter cumprido um ano de pena anteriormente.

Após a prisão em flagrante, o suspeito foi informado de seus direitos e conduzido à delegacia local, onde foi encaminhado para a central de flagrantes. Durante o trajeto, ele ainda pediu aos policiais que não incluíssem o celular na ocorrência, o que foi negado. Após análise do delegado, o homem permaneceu preso, enquadrado no artigo 33 da Lei de Drogas.