Material apreendido pela equipe em Rio das Ostras inclui rádio e mais de 1kg de substâncias ilícitas - Foto: Divulgação

Publicado 04/11/2024 09:29

Rio das Ostras - Em uma operação de combate ao tráfico em Rio das Ostras, agentes de segurança receberam uma denúncia anônima sobre a movimentação de um homem carregando uma sacola preta nas proximidades da Rua Goiás, em Cidade Praiana. A informação alertava para atividades suspeitas ligadas ao tráfico de entorpecentes no local.

Com o apoio de um cerco estratégico, a equipe se dirigiu ao endereço, momento em que o suspeito tentou fugir ao notar a presença policial. Ele correu em direção a um terreno, pulando o muro de uma residência e desaparecendo em uma área de mata densa e de difícil acesso. Apesar das buscas intensivas, o terreno extenso e o mato alto, somados à chuva, impediram que os agentes capturassem o suspeito.

No entanto, a sacola deixada pelo indivíduo foi apreendida e continha um rádio transmissor, aproximadamente 1,054 kg de pó branco, e 221 porções de erva embaladas e identificadas com inscrições. A operação busca desarticular ações do tráfico na região e já está em andamento para novas investigações.