Polícia Civil de Rio das Ostras realiza cerco tático e prende suspeito de roubo motivado por ciúmesFoto: Reprodução

Publicado 02/11/2024 13:50

Rio das Ostras - A Polícia Civil de Rio das Ostras prendeu D.B.C., suspeito de cometer um roubo no dia 29 de outubro de 2024, quando a vítima teve uma pulseira subtraída e foi ameaçada de morte.

Segundo as investigações, o crime foi motivado por ciúmes de uma ex-namorada, e D.B.C. é descrito como um indivíduo violento, com histórico de ameaças a desafetos e uso de arma de fogo. Com base nas provas coletadas, a polícia obteve mandados de prisão e de busca, cumpridos com sucesso após um cerco tático planejado pela equipe.

A ação garante segurança à vítima e reforça a resposta rigorosa das autoridades contra ameaças e violência motivadas por relações pessoais conturbadas.