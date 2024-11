Polícia Militar de Rio das Ostras intensifica ações contra o tráfico e apreende drogas no bairro Âncora - Foto: Divulgação

Publicado 01/11/2024 15:11

Rio das Ostras - Uma operação da Polícia Militar de Rio das Ostras, realizada na Rua Novo Horizonte, no bairro Âncora, terminou com a prisão de um suspeito envolvido no tráfico de drogas, ligado à facção criminosa Comando Vermelho. A equipe da PM, em patrulhamento estratégico seguindo orientações do comando local, recebeu a denúncia sobre a atividade ilícita na região.

Ao chegar ao local, os policiais avistaram o suspeito e, após abordagem, apreenderam uma quantidade significativa de entorpecentes. A droga estava próxima ao detido, evidenciando a prática de tráfico na área. Todo o material foi contabilizado e será utilizado como prova no processo.

O suspeito foi conduzido à delegacia para registro da ocorrência e responderá por tráfico de drogas. A operação faz parte de um esforço contínuo da Polícia Militar para reprimir o crime organizado em Rio das Ostras, proporcionando mais segurança aos moradores.