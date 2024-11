Operação "Gota D'Água" resulta em prisões e identificação de pontos de furto de água - Foto: Ilustração

Operação "Gota D'Água" resulta em prisões e identificação de pontos de furto de águaFoto: Ilustração

Publicado 01/11/2024 09:48

Rio das Ostras - Nesta quinta-feira (31), uma operação batizada de “Gota D'Água” resultou na prisão de cinco pessoas em Rio das Ostras, acusadas de envolvimento em furtos de água. A ação, conduzida pela Polícia Civil em parceria com a Empresa Rio+ Saneamento, teve como objetivo desarticular pontos de furto que prejudicam o abastecimento regular no município.

Durante a operação, foram identificados quatro locais clandestinos de captação de água, incluindo um condomínio localizado no bairro Atlântico e uma pousada em Costazul. Esses pontos ilegais vinham impactando diretamente o fornecimento de água para a população, agravando a situação de desabastecimento em diversas áreas da cidade.



Segundo as autoridades, o furto de água por caminhões pipa vem se tornando um problema crescente em Rio das Ostras, comprometendo a distribuição e afetando o cotidiano dos moradores. A Polícia Civil alerta para a continuidade das operações, com a expectativa de que novas ações de fiscalização ocorram em breve.