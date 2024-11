Homem foi conduzido para a 128ª Delegacia de Polícia onde permaneceu preso - Foto: Ilustração

Publicado 31/10/2024 20:18

Rio das Ostras - Um homem foi preso nesta quinta-feira (31) em Rio das Ostras acusado de tocar as partes íntimas de uma criança de seis anos. De acordo com a denúncia, o homem foi identificado como José Carlos. Ele era o patrão do pai da vítima. Na delegacia ficou constatado que José tinha uma extensa ficha criminal, sendo duas anotações por estupro de vulnerável, uma por crime de violência contra a mulher e outra por lesão corporal provocado por arma branca.

Segundo informações, o pai trabalhava na residência de José Carlos. O abusador sabendo que a mãe estava sem trabalhar teria oferecido uma faxina para ela, pedindo que a mesma levasse a filha. A mãe começou a suspeitar do comportamento de José Carlos, que a todo tempo se mantinha próximo e conversando com a vítima. Ela também notou que o acusado se afastava da criança quando alguém se aproximava. A criança estava brincando de colorir na cozinha, sempre na “companhia” de José.

Em dado momento, a mulher pediu que o pai da criança fosse ver a menina e nesse momento ouviu o marido dar um tapa no acusado e gritar para ele tirar a mão da criança. A mãe então perguntou a menina o que tinha acontecido e a mesma confirmou que o acusado estava passando a mão em suas nádegas. A polícia foi acionada e o homem foi conduzido para a 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP) onde permaneceu preso.