Caso de maus-tratos a idosa em Rio das Ostras leva ao indiciamento de enfermeira; inquérito é enviado ao Ministério Público - Foto: Reprodução

Caso de maus-tratos a idosa em Rio das Ostras leva ao indiciamento de enfermeira; inquérito é enviado ao Ministério PúblicoFoto: Reprodução

Publicado 31/10/2024 10:28

Rio das Ostras - A Polícia Civil de Rio das Ostras indiciou na quarta-feira (30) uma enfermeira por tortura e maus-tratos contra uma idosa de 77 anos. O caso, registrado em setembro, foi investigado após denúncias de agressões físicas e psicológicas, o que levantou suspeitas sobre o tratamento dado à idosa. Ao comparecer à delegacia, a enfermeira optou por permanecer em silêncio diante dos questionamentos.

Além da profissional indiciada, um médico e outra enfermeira que notaram sinais de maus-tratos na paciente foram ouvidos pela polícia, oferecendo detalhes que corroboraram o avanço das investigações. Com a conclusão do inquérito, o material foi encaminhado ao Ministério Público, que analisará as medidas a serem tomadas no processo judicial.

A comunidade e familiares da vítima aguardam com expectativa o próximo passo da Justiça, reforçando a importância da denúncia e do acompanhamento rigoroso em casos de maus-tratos.