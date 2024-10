Drogas e dinheiro apreendidos durante operação no Bairro Recanto - Foto: Divulgação

Publicado 31/10/2024 09:14 | Atualizado 31/10/2024 09:14

Rio das Ostras - Seguindo as orientações do programa de patrulhamento, uma equipe policial intensificou as rondas no Bairro Recanto, próximo a uma escola local, visando reduzir os índices de criminalidade. Durante a operação, um pedestre informou que um suspeito, usando bermuda preta e camiseta do Flamengo, estava comercializando drogas em frente a um depósito de bebidas na rua Vinícius de Moraes. Após a denúncia, os agentes abordaram o suspeito no local e apreenderam com ele um pino de cocaína, uma pequena porção de maconha e R$ 15 em espécie.

Os policiais, ao verificarem um terreno baldio próximo ao ponto de venda, encontraram uma sacola contendo 80 pinos adicionais de cocaína e 60 pedras de crack, todas embaladas e prontas para comercialização. Questionado, o suspeito alegou que a cocaína era de sua posse, enquanto o crack pertencia a um terceiro, não identificado. Ele ainda revelou estar envolvido no tráfico para uma facção local.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à 128ª DP, onde permanece detido com base no artigo 33 da Lei de Drogas. De acordo com a norma, a apreensão foi registrada com o uso de algemas para prevenir tentativas de fuga, e o responsável legal do jovem foi notificado.