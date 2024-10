Polícia apreende moto roubada e detém suspeitos durante patrulhamento na Rodovia Amaral Peixoto - Foto: Divulgação

Publicado 31/10/2024 09:20

Rio das Ostras - Durante patrulhamento de rotina na Rodovia Amaral Peixoto, uma equipe policial avistou dois indivíduos trafegando em uma moto sem capacetes. Ao realizar a abordagem, os agentes consultaram o registro do veículo e confirmaram que a moto era produto de roubo.

Após a identificação, os suspeitos foram conduzidos à 128ª DP, onde a autoridade policial determinou a prisão do condutor com base no artigo 180 do Código Penal por receptação de veículo roubado. A operação reforça o empenho em combater o crime e garantir a segurança na região central de Rio das Ostras.