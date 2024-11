Esgoto a céu aberto no Jardim Mariléia: moradores convivem com mau cheiro e riscos à saúde - Foto: Fala Rio das Ostras

Esgoto a céu aberto no Jardim Mariléia: moradores convivem com mau cheiro e riscos à saúdeFoto: Fala Rio das Ostras

Publicado 02/11/2024 13:30 | Atualizado 02/11/2024 13:30

Rio das Ostras - Moradores da Rua Crisântemo, 61, no Jardim Mariléia, enfrentam problemas graves de saneamento com esgoto a céu aberto, que escorre pela rua após uma obra da concessionária Rio+. O problema, que não existia antes da intervenção, afeta diretamente a qualidade de vida e a saúde de todos no entorno.



Os relatos indicam um cenário preocupante, especialmente para crianças e idosos, expostos ao mau cheiro e a riscos de doenças. “Antes dessa obra, não tínhamos problemas assim. Agora é insuportável conviver com isso”, desabafou um dos moradores, que preferiu não se identificar. Além do odor, o esgoto está a poucos metros das casas e de áreas onde as crianças brincam.



Com o agravamento da situação, os moradores pedem uma solução urgente das autoridades. “Vivemos assim há dias e ninguém tomou providências. Precisamos de uma resposta imediata para restaurar a segurança e a saúde pública aqui”, afirmou outro morador.



O apelo é claro: a comunidade pede ação rápida para que a Rio+ e os órgãos competentes solucionem o problema de forma definitiva, garantindo a saúde e o bem-estar dos habitantes do Jardim Mariléia.

Sobre o problema apresentado na matéria, a concessionaria Rio+ Saneamento informou em nota que não realizou nenhuma obra no referido endereço, mas enviou equipe ao local para verificação.



Desde que assumiu a operação do sistema de esgotamento sanitário do município, em maio deste ano, a concessionária tem trabalhado constantemente para solucionar questões relacionadas à coleta e ao tratamento eficiente do esgoto doméstico nas suas estações de tratamento, priorizando a saúde pública e a qualidade de vida da população. A empresa também realiza inspeções periódicas nas redes coletoras e o monitoramento rigoroso da qualidade do efluente tratado na saída dessas estações.

A Rio+ Saneamento informa que não realizou nenhuma obra no referido endereço, mas enviou equipe ao local para verificação.





Desde que assumiu a operação do sistema de esgotamento sanitário do município, em maio deste ano, a concessionária tem trabalhado constantemente para solucionar questões relacionadas à coleta e ao tratamento eficiente do esgoto doméstico nas suas estações de tratamento, priorizando a saúde pública e a qualidade de vida da população. A empresa também realiza inspeções periódicas nas redes coletoras e o monitoramento rigoroso da qualidade do efluente tratado na saída dessas estações.