A visitação, nos três cemitérios, acontece em horário normal, das 8h às 17hFoto: Ilustração

Publicado 01/11/2024 15:18 | Atualizado 01/11/2024 15:20

Rio das Ostras - Para o Dia de Finados, em 2 de novembro, a expectativa é que centenas de pessoas visitem os três cemitérios de Rio das Ostras: Nossa Senhora Aparecida, no bairro Âncora; Nossa Senhora da Conceição, na Boca da Barra; e o cemitério de Rocha Leão. Os locais estarão abertos das 8h às 17h, horário de funcionamento habitual, e contam com manutenção regular, incluindo pintura dos meios-fios, poda de árvores, limpeza das vias internas e troca de lâmpadas. As velas só poderão ser acesas nos cruzeiros, conforme orientação da administração.

Para evitar a proliferação de mosquitos transmissores de doenças como dengue, zika e chikungunya, a administração orienta os visitantes a não deixarem vasos e recipientes que possam acumular água. Agentes de endemias realizam vistorias quinzenais nos cemitérios e aplicam produtos químicos quando necessário, eliminando possíveis focos de larvas.

Em homenagem ao Dia de Finados, várias paróquias da cidade celebram missas em horários distintos. A Matriz São Benedito terá missas às 10h e 19h, assim como a Paróquia São Vicente de Paulo. Já a Paróquia São Jorge realizará celebrações às 8h30, 10h30, 17h e 19h, enquanto a Paróquia Nossa Senhora da Conceição terá missas às 8h e 10h no Cemitério Boca da Barra. Em caso de chuva, a missa das 10h será transferida para a Matriz.