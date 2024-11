Carlos Augusto Baltazar em reunião com autoridades federais para garantir apoio e recursos para Rio das Ostras. - Foto: Divulgação

Publicado 02/11/2024 13:40 | Atualizado 02/11/2024 13:45

Rio das Ostras - O prefeito eleito de Rio das Ostras, Carlos Augusto Baltazar, realizou uma visita estratégica a Brasília com o intuito de buscar emendas e recursos para a cidade. A agenda incluiu encontros com deputados federais e representantes do governo federal, marcando um esforço para tirar Rio das Ostras de um período de isolamento político e administrativo. Entre os deputados federais com quem Carlos Augusto se reuniu, destacam-se Altineu Cortes, Sóstenes Cavalcanti, Gutemberg Reis, Júlio Lopes e Laura Carneiro, além de outros parlamentares que demonstraram apoio ao desenvolvimento de Rio das Ostras.



Em uma importante etapa da agenda, o prefeito esteve na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, onde foi recebido pelo Secretário Nacional Adjunto de Assuntos Federativos, Marcos Margonari, e pelo Gerente de Assuntos Federativos, Jaderson Braga. Nessas reuniões, Carlos Augusto reforçou a necessidade de apoio federal para implementar programas e projetos que beneficiem a população e elevem o bem-estar social na cidade.



Carlos Augusto ressaltou que a agenda em Brasília é apenas o começo de uma série de ações para sanar os problemas herdados e trazer desenvolvimento a Rio das Ostras. “Esse primeiro contato é essencial para que possamos restabelecer parcerias e alianças que vão viabilizar projetos de infraestrutura, saúde, educação e assistência social para nossa cidade”, destacou o prefeito eleito.

Desafios financeiros - A situação financeira de Rio das Ostras é um dos principais obstáculos enfrentados pela nova gestão. Além de buscar recursos para impulsionar o desenvolvimento local, Carlos Augusto pretende amenizar o caos administrativo instaurado na cidade. Recentemente, foi noticiado que o Instituto de Previdência de Rio das Ostras apresenta um déficit preocupante de cerca de R$ 40 milhões. Além disso, a administração atual, liderada por Marcelino da Farmácia, deixou de cumprir obrigações fiscais que resultaram no bloqueio de uma parcela do Fundo de Participação Municipal (FPM) devido à inclusão do município no CAUC, cadastro nacional de devedores, que funciona como um “Serasa” das prefeituras inadimplentes.



Com o objetivo de enfrentar esses desafios, Carlos Augusto seguirá sua busca por apoio. Na próxima semana, ele estará na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) para conversar com deputados estaduais e ampliar as parcerias que visam tirar Rio das Ostras da crise financeira e administrativa, consolidando um plano de recuperação para o município.

