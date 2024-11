Sandro Martins comanda o samba na Vila Gourmet neste domingo, abrindo a programação musical de novembro no Shopping Plaza Rio das Ostras - Foto: Ilustração

Publicado 03/11/2024 09:12

Rio das Ostras - Neste domingo (3), o cantor Sandro Martins será a atração na Vila Gourmet do Shopping Plaza Rio das Ostras, com uma roda de samba e pagode programada para começar às 18h. A apresentação integra a agenda de happy hour do mês de novembro, que traz música ao vivo de segunda a domingo, sem cobrança de couvert ou consumação mínima.

A semana continua com outras atrações. Na segunda-feira (4), Mathias Gatto e Sarah Dy sobem ao palco com sucessos de MPB, pop, bossa nova e samba, às 19h30. Na terça-feira (5), o sertanejo ganha destaque com Josiel Maia, também às 19h30. Encerrando a programação de meio de semana, na quarta-feira (6), Hiata apresenta um repertório que vai do rock pop nacional à MPB, às 19h30.

Além dos shows, o público encontra uma ampla variedade de opções gastronômicas na Vila Gourmet, com bares e restaurantes que oferecem pratos, petiscos e drinks para o happy hour. A programação segue até o fim do mês, trazendo uma experiência completa e descontraída para os visitantes do Plaza Rio das Ostras.