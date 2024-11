Ação da polícia no bairro Âncora, em Rio das Ostras, prende suspeitos com drogas e celulares - Foto: Reprodução

Ação da polícia no bairro Âncora, em Rio das Ostras, prende suspeitos com drogas e celularesFoto: Reprodução

Publicado 03/11/2024 08:51 | Atualizado 03/11/2024 08:54

Rio das Ostras - Uma ação policial no bairro Âncora, em Rio das Ostras, resultou na prisão de três suspeitos ligados ao tráfico de drogas. A equipe de patrulha, sob comando do oficial responsável pela 3ª Companhia, intensificou a presença em uma área conhecida pela atuação de facções criminosas, onde identificaram três indivíduos que tentaram fugir ao avistarem a viatura. Os suspeitos se esconderam em uma residência, mas a guarnição conseguiu alcançá-los.

Durante a abordagem, os agentes encontraram uma sacola com uma quantidade considerável de drogas, contendo uma porção de maconha e 87 pinos de cocaína, totalizando 174 gramas do entorpecente. Além disso, foram apreendidos quatro celulares que estavam com os suspeitos. Questionada, uma das envolvidas afirmou que os aparelhos eram para uso próprio e que as drogas pertenciam a ela e outra suspeita, declarações que foram registradas pelas câmeras dos agentes.

Os três suspeitos foram conduzidos à delegacia da área e, posteriormente, transferidos para a delegacia central, onde foi confirmada a existência de antecedentes criminais para um dos detidos, incluindo um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Para garantir a segurança da equipe e dos detidos, foram usadas algemas, conforme as normas do Supremo Tribunal Federal (STF). Os acusados agora respondem pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico.

Ação da polícia no bairro Âncora, em Rio das Ostras, prende suspeitos com drogas e celulares Foto: Divulgação